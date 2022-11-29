أحد سكان غزة ربح 45 مليون شيكل في اليانصيب الإسرائيلي وأُلزم بدفع الضريبة

ادعى أنه لا يتعين عليه دفع ضريبة الدخل وفق السعر المحدد له، باعتبار أنه ليس مقيمًا في إسرائيل

استأنف أحد سكان غزة، بعد أن ربح في إسرائيل حوالي 45 مليون شاقل، أمام المحكمة الإسرائيلية ضد إلزامه دفع الضريبة التي فرضتها السلطات في إسرائيل على الفائز، فقد ادعى أنه لا يتعين عليه دفع ضريبة الدخل وفق السعر المحدد له، باعتبار أنه ليس مقيمًا في إسرائيل، على ما جاء في واينت.

MOHAMMED ABED / AFP عمال فلسطينيون يصطفون لتقديم وثائقهم في بيت حانون شمال قطاع غزة قبل الوصول إلى إسرائيل عبر معبر إيريز.

رفضت المحكمة المركزية في القدس في قرارها الصادر اليوم (الثلاثاء)، دعاوى المستأنف، سواء فيما يتعلق بخضوعه لقيمة ضريبة الدخل بالمعدل المطبق على اليانصيب والمقامرة، وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل المرتفع، على نحو ما هو متبع في إسرائيل.

يذكر أن المستأنف فاز بورقة التوتو (WINNER16)، في مسابقة اليانصيب التي جرت في عام 2015. وقد فاز بحوالي 45 مليون شيكل، وبناءً عليه تم خصم 30 في المائة من قيمة المبلغ، وفق ما يقتضيه القانون بهذه الحالات (المقامرة أو اليانصيب أو نشاط حاصل على جوائز).