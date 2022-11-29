مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "إيران لا تعد مشكلة تنحصر على إسرائيل فقط بل هي بل مشكلة عالمية"

إيال حولتا، "النووي الإيراني والأنشطة الإيرانية في المنطقة تعتبر من القضايا الرئيسية التي تتصدر جدول أعمالنا"

كشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تعد مشكلة تنحصر على بلاده فقط، بل هي بل مشكلة عالمية، مشيرا إلى أن "إيران تعتبر التحدي الأمني الرئيسي الذي يواجه إسرائيل".

وقال إيال حولاتا، خلال المؤتمر السنوي للأمن القومي والديموقراطية الذي أقيم برعاية المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن "النووي الإيراني والأنشطة الإيرانية في المنطقة تعتبر من القضايا الرئيسية التي تتصدر جدول أعمالنا، بالإضافة إلى الإرهاب العالمي الذي بات ملموسًا وكل هذا يتجاوز حدودنا".

وأضاف إيال حولاتا، أن "مشاكل إيران أصبحت تحظى بإجماع دولي، حيث أن رئيسة المفوضية الأوروبية أجادت تعريف إيران باعتبارها مشكلة عالمية"، خلال المؤتمر الذي انعقد في البحرين نهاية الأسبوع الماضي، والذي تناول موضوع الأمن القومي.

وأشار إيال حولاتا، إلى أن بلاده "تشهد فترة ازدهار كبير للغاية على مدار العام ونصف العام الماضيين فيما يتعلق بإندماجها في المنطقة، بعد اتفاقيات ابراهيم مرورًا بمتندى النقب والعلاقات طويلة الأمد والحميمة للغاية"، موضحا أن "هذا الإزدهار وليس من الناحية الأمنية فحسب، وإنما من الناحية الاقتصادية والثقافية مع الدول المحيطة أيضًا".

وكان إيال حولاتا، قد أشار في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال ندوة حول الشراكات الأمنية الجديدة إلى أن "الشراكات بين إسرائيل وحلفائها في المنطقة تهدف إلى مواجهة أزمات الغذاء والطاقة والتهديدات الأمنية المتمثلة أساسا بايران"

وقال خلال المؤتمر ذاته إن " إيران ضاعفت هجماتها بواسطة وكلائها في المنطقة وعبر هجمات السايبر على أهداف مدنية في إسرائيل وألبانيا وغيرها من الدول"، وطالب العالم الذي يفاوض إيران في فيينا، الكفّ عن تجاهل سياسات إيران النووية والاقليمية، متحدثا عن قمع النظام الإيراني للمحتجين الإيرانيين. حولاتا توجه باللغة الفارسية للنساء الإيرانيات قائلا "حياة النساء مهمة".