القوات الخاصة تعتقل مشتبها بتنفيذ عملية عدائية في المنطقة الصناعية بمعالية أدوميم

هناك مخاوف لدى جهاز الأمن الإسرائيلي من تزايد العمليات العدائية وانتشارها

اعتقلت قوات كبيرة من القوات الخاصة في منطقة ميشور إدوميم الصناعية مواطنا من القدس الشرقية يحمل الهوية الزرقاء للاشتباه بتنفيذه عملية عدائية. وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإنه في عملية الاعتقال غير العادية، التي نفذت في وضح النهار لم تسجل أية مقاومة من جانب المشتبه. وتم اعتقال في المنطقة الصناعية بمدينته وتم نقله للتحقيقات.

وأفيد اليوم في هيئة البث الرسمية "كان" أن هناك مخاوف لدى جهاز الأمن الإسرائيلي من تزايد العمليات وانتشارها الى المناطق المختلفة وأنماط متنوعة. تأتي هذه المخاوف بعد انتشار العمليات من مناطق الخط الأخضر الى مناطق الضفة الغربية، حيث وقعت بشكل أساسي عمليات إطلاق نار وعلى ضوء تزايد أنماط العمليات خلال الشهر الأخير، والتي شملت طعن، إطلاق نار، عبوات متفجرة مزدوجة واليوم وقعت عملية دهس.

لا تتعلق تقييمات زيادة العمليات فقط بالعمليات لعبوات ناسفة متطورة أو خلايا مسلحة- إنما أكثر لعمليات إطلاق نار وأنماط منفذي العمليات الوحيدين الذين ينتهزون الفرصة، كما حدث اليوم في العملية قرب رام الله.

وأصيبت صباح اليوم جندية (20 عاما) في عملية دهس في شارع 60 قرب مستوطنة كوخاف يائير بالضفة الغربية، حيث نقلت الى المستشفى وهي بحالة متوسطة. منفذ عملية الدهس فر المكان، لكن رجال الشرطة قاموا بمطاردته وتحييده لاحقا.