وزير الأمن الإسرائيلي يعرب لنظيره التركي عن ثقته في استمرار الدفء في العلاقات بين البلدين

قال بيني غانتس، "أعربت لوزير الدفاع التركي، عن التعازي بشأن الهجوم الإجرامي الذي عرفته اسطنبول"

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، عن ثقته في استمرار الدفء في العلاقات بين البلدين.

وقال بيني غانتس، "أعربت لوزير الدفاع التركي، عن التعازي بشأن الهجوم الإجرامي الذي عرفته اسطنبول، وأبلغته أنني متأكد من أن اتجاه تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين سيستمر".

وشكرا بيني غانتس لوزير الدفاع التركي، "على إدانة تركيا للتفجير الذي وقع في القدس الأسبوع الماضي".

وكانت تركيا قد عينت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أول سفير لها لدى إسرائيل بعد أربع سنوات، وبذلك وقعت على الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

HANDOUT / PRESS OFFICE OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE / AFP وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة بتركيا ،

وتم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، في هذا المنصب، والذي كان قد شغل منصب القنصل العام لتركيا في مدينة القدس بين عامي 2010 و2014.

وبعد عدة أشهر من الدفء أعلن البلدان في أغسطس/آب عن إستأنف العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل، كما أعلن الجانبان أنهما سيعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين.