ويطلق على الكتيبة اسم "بانتير" والتي ستعمل على خفض عدد المتسللين الى إسرائيل

يبدأ الخميس المقبل تجنيد أوائل المقاتلين والمقاتلات في أول كتيبة للجيش الإسرائيلي المخصصة لحماية منطقة التماس والتي يطلق عليها "بانتير"، إقامة الكتيبة والتي سيتم تشكيلها بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية جاءت في أعقاب سلسلة من العمليات الدامية التي أدت إلى إطلاق عملية "كاسر الأمواج" في شهر أذار/مارس الماضي، ستنتهي في شهر تموز/يوليو القادم، وستتحول الكتيبة الى عملياتية.

وبحسب التقرير في موقع "والا"، سيكون معظم نشاط قوات الكتيبة لغرض تنفيذ كمائن لإلقاء القبض على مقيمين غير شرعيين. وحتى يتسنى لهم أداء مهامهم، سيحصل أفراد الكتيبة على وسائل مراقبة جديدة، أغراض "خداع تكتيكي" مخصصة للاستخدام في منطقة مفتوحة، ومبنية ومشجرة، وطائرات مسيرة، ووسائل جمع معلومات ومركبات سريعة للطرق الوعرة.

الجنود والجنديات الأوائل الذين سيتجندون هذا الأسبوع سيخوضون عملية تأهيل في قاعدة الدوريات الحدودية. في المقابل، فإنه في العملية التي يقودها رئيس أركان القيادة المركزية الجنرال موطي شطريت، يتم بناء مواقع ذات شروط خدمة عالية، وطرق جديدة وسور وسياج واقي ذات إمكانية تحذير على طول منطقة قلقيلية وسط الضفة الغربية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير والتي اطلع عليها رئيس هيئة الاركان الإسرائيلية آفيف كوخافي في شهر آذار/مارس فإن ما لا يقل عن 34,085 فلسطيني كانوا يعبرون السياج الحدودي أسبوعيا، وذلك بحسب وسائل المراقبة المختلفة للجيش الإسرائيلي.

في أعقاب هذه المعطيات ضاعف الجيش الإسرائيلي بصورة تدريجية قواته النظامية وقوات الاحتياط على طول خط التماس مع زيادة عدد الدوريات، والبدء بإصلاح السياج الحدودي، وهذا أدى الى انخفاض العدد الى 15 ألف اسبوعيا، وبعد شهر من ذلك انخفض الى 750 اسبوعيا, في شهر أيار/مايو ، انخفض العدد الى 300، والذين يجتازون السياج في المناطق التي لا يوجد بها سياج متطور وعدد كاف من القوات. وحتى اليوم ومنذ بداية تكثيف القوات على السياج الحدودي، العدد يتراوح ما بين 250 حتى 400 أسبوعيا.

ونقل "والا" عن مسؤول أمني أوضح أن الجيش الإسرائيلي طور طرقا لخفض عدد المتسللين والتي سيتم مضاعفتها لخفض العدد من مئات الى عشرات، وذكر هذا المسؤول الأمني أنه يعيش حاليا في إسرائيل 10 آلاف مقيم غير شرعي بصورة ثابته في إسرائيل ويعودون مرة كل ستة أشهر أو عام لزيارة عائلاتهم ومن ثم يعودون إلى إسرائيل.

وشدد المسؤول الأمني أن عملية بناء السياج الحدودي شمالي الضفة الغربية يمكنها أن تفصل أم الفحم عن منطقة جنين وخلق واقع أمني جديد يمنع دخول جهات إجرامية، تهريب أسلحة ومخدرات ، وتمنع هروب مجرمين من إسرائيل الى مناطق السلطة الفلسطينية.