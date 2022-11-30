سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يفتتح معرضا حول طرد اليهود من الدول العربية وإيران

أكد جلعاد اردان، "سأحارب بكل الطرق الرواية الكاذبة التي ينشرها الفلسطينيون في الأمم المتحدة ".

أطلقت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بقيادة السفير جلعاد اردان، أمس الثلاثاء، أول معرض لها يوثق طرد اليهود من الدول العربية وإيران، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، "منذ 75 عامًا، كانت الأمم المتحدة تروي قصة كاذبة تمامًا عن" النكبة "، وهو ما جعل الفلسطينيون يرفضون قبول خطة التقسيم"، وأضاف أنه، "وبعد صراع طويل، تمكنا من إقامة معرض في الأمم المتحدة يروي قصة النكبة الحقيقية - نكبة اليهود الذين طردوا من الدول العربية وإيران".

وأكد جلعاد اردان، "سأحارب بكل الطرق الرواية الكاذبة التي ينشرها الفلسطينيون في الأمم المتحدة ".

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وتزامن إطلاق المعرض مع الذكرى الـ 75 لخطة الأمم المتحدة للتقسيم ويوم إحياء ذكرى رحيل وطرد اليهود من الدول العربية وإيران. وسيستمر المعرض لمدة أسبوع.

ويشمل المعرض صورًا تاريخية توثق وتوضح حياة اليهود في الدول العربية وإيران، والتي قُطعت بعد خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تم في أعقابها طرد اليهود من الدول العربية وإيران.