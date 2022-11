سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يفتتح معرضا حول طرد اليهود من الدول العربية وإيران

أطلقت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بقيادة السفير جلعاد اردان، أمس الثلاثاء، أول معرض لها يوثق طرد اليهود من الدول العربية وإيران، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، "منذ 75 عامًا، كانت الأمم المتحدة تروي قصة كاذبة تمامًا عن" النكبة "، وهو ما جعل الفلسطينيون يرفضون قبول خطة التقسيم"، وأضاف أنه، "وبعد صراع طويل، تمكنا من إقامة معرض في الأمم المتحدة يروي قصة النكبة الحقيقية - نكبة اليهود الذين طردوا من الدول العربية وإيران".

وأكد جلعاد اردان، "سأحارب بكل الطرق الرواية الكاذبة التي ينشرها الفلسطينيون في الأمم المتحدة ".