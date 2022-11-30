تغير المناخ يجعل النحالون الفلسطينيون قلقون من عدم توفر العسل في المنطقة

"تربية النحل هي أيضًا مصدر دخل لأكثر من 2500 أسرة في أنحاء غزة والضفة الغربية"

تشكل التغيرات المناخية، وأنماط الطقس القاسية التي لا يمكن التنبؤ بها في قطاع غزة خطرا على النحالون الفلسطينيون وتواجد العسل الحر الذي الذي يعتبر كنزا من "كنوز الطبيعية" في المنطقة.

وتسببت الأمطار في موسم الربيع الماضي، بقرية فلسطينية تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، في إبقاء النحل محصوراً في بيوتها، في الوقت الذي كان ينبغي أن يبحثوا عن الرحيق.

وفي الوقت الذي يلقي فيه سكان غزة اللوم على الحصار الإسرائيلي المصري المدمر اقتصاديًا - والذي تم فرضه في عام 2007، يعرب مربي النحل عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يكون المسمار في نعش هذه الحرفة هناك.

وفي هذا السياق، قال مدير جمعية جنين التعاونية للنحالين في الضفة الغربية، إسلام دغلس، لـ I24NEWS، إنها "فكرة مخيفة لأن عسل النحل من الثروات الطبيعية في السلطة الفلسطينية. يتم تربيتهم لغرض الاكتفاء الذاتي، وتزويد الناس بالطعام".

AP Photo/Adel Hana النحالون يرفعون أقراص العسل من خلية نحل خلال موسم قطف العسل في قرية خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأشار إسلام دغلس، إلى أن "تربية النحل هي أيضًا مصدر دخل لأكثر من 2500 أسرة في أنحاء غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير مجموعة من فرص العمل".

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة الفلسطينية، أنه "على مدى نصف القرن الماضي، أصبحت أنماط الطقس أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً في غزة، التي يقطنها مليوني فلسطيني، وانخفض عدد خلايا النحل في غزة في الآونة الأخيرة، إلى النصف تقريبًا 16700، بعدما كان هناك أكثر من 47600 خلية في الضفة الغربية العام الماضي.

AP Photo/Adel Hana مربي نحل يحمل أقراص عسل من خلية نحل خلال موسم قطف العسل في قرية خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأكد إسلام دغلس، أن "التهديد الرئيسي للنحل في غزة هو تغير المناخ، حيث ساهمت نوبات البرد ومواسم الأمطار الشديدة في السنوات القليلة الماضية في تدهور نحل العسل وموائلها"، موضحا، "إلى جانب فقدان الموائل، هناك العديد من الأنواع النباتية التي يتغذى عليها النحل غير موجودة. لأن تغير المناخ يجعل من الصعب على بعض أنواع النباتات أن تزدهر في مناطق معينة."

وتابع إسلام دغلس: "مع درجات الحرارة المرتفعة، قد تتفتح الأزهار أيضًا قبل أسابيع أو أشهر من المعتاد، أو تتفتح لفترات أقصر"، مردفا أن "النحل الذي تكيف مع نمط محدد للغاية من حبوب اللقاح وتوافر الرحيق، يمكن أن يتأثر بشكل خطير بسبب التغييرات في نمو النبات الموسمي ".