رئيس الوزراء الإسرائيلي : "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب وأدعو إلى تركه خارج أي نقاش سياسي"

نتنياهو، "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وأنا أدعو الجميع ، يمينًا ويسارًا، إلى تركه خارج أي نقاش سياسي"

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على "ترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي" بعد التحقيق في حادثة الخليل.

وقال بنيامين نتنياهو عبر حسابه في توتير، "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وأنا أدعو الجميع ، يمينًا ويسارًا، إلى تركه خارج أي نقاش سياسي"

"وجاء ذلك على ما يبدو ردًا على حليفه ، النائب اليميني إيتامار بن غفير، الذي انتقد قرار الجيش الإسرائيلي بمعاقبة جندي سخر من ناشط في مدينة الخليل بالضفة الغربية".

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، إن "جنود لواء جفعاتي الذين اشتبكوا مع نشطاء يساريين في الخليل الأسبوع الماضي تصرفوا "بشكل غير لائق"، مؤكدا أن "التحقيق أجري بعد انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله جنود يضربون ويشتمون النشطاء أثناء عملهم في الخليل الجمعة الماضي".

وأضاف الجيش في تقرير له، أن "أي السلوك عنيف ضد المواطنين فهو غير مقبول" ، مردفا أنه "يحظر على الجندي أن يعبر عن نفسه بطريقة عدوانية أثناء تعبير شخص ما عن موقف سياسي".

وذكر التقرير، في إشارة إلى الجندي الذي ظهر وهو يضرب أحد الناشطين، أنه "تم وضعه قيد التحقيق من قبل الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية بعد إيقافه عن العمل، وسيتم عرض نتائج التحقيق على المدعي العام العسكري".

وأضاف التقرير أن "جنديًا آخر تم تسجيله وهو يسيء لفظيًا لناشط عبر عن نفسه بطريقة لا تناسب جنديًا في الجيش الإسرائيلي، تم إيقافه عن العمل وحكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 10 أيام في قاعدة السجن العسكرية".

وأكد التقرير: أن "خلال محاكمته، اعترف الجندي بأفعاله، وأعرب عن ندمه، وذكر أنه يتفهم خطورة الأفعال وتقبل المسؤولية عن ارتكاب الجريمة".

وكان قد تم إيقاف خمسة من مقاتلي وقادة من الجيش الاسرائيلي بعد الاعتداء على ناشط يساري في الخليل. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه "يتمنى أن يكون هذا هو الاستثناء الذي لا يشير إلى القاعدة".