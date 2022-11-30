الشرطة الإسرائيلية تستضيف مؤتمرا بحضور 34 دولة من كافة أرجاء العالم

الناطق بلسان الشرطة أشار الى إحباط الشرطة لـ60 جريمة قتل في المجتمع العربي هذا العام

تستضيف الشرطة الإسرائليية 45 وفدا من 34 دولة من كافة أرجاء العالم، والتي تجتمع الثلاثاء والأربعاء مع المفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات بين شرطة إسرائيل وأجهزة الشرطة في أنحاء العالم للحفاظ على أمن مواطني هذه الدول وتعزيز العلاقات الميدانية في مختلف القضايا مثل مكافحة الجريمة الألكترونية ومكافحة عمليات تهريب المخدرات الخطيرة والجريمة المنظمة والمالية وغيرها من القضايا.

الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية وسيم بدر قال لـi24NEWS إن :"المؤتمر يهدف للمضي قدما في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة، بما في ذلك الجريمة الالكترونية وبكل ما يتعلق بمجال السايبر، المؤتمر افتتح الأحد بقيادة المفتش العام للشرطة والذي التقى مع المفوضين العامين لكافة الأجهزة المشاركة، كما تم عقد لجان عمل وورشات مصغرة، تم خلالها تبادل المعلومات والخبرة بين أجهزة الشرطة للمضي قدما وسويا في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة بكل ما يتعلق بمكافحة المنظمات الإجرامية والجرائم التي ترتكب في المجال الافتراضي".

وحول مكافحة الجرائم المنظمة في إسرائيل وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص أشار بدر إلى أن الشرطة تبذل قصارى جهدها لمكافحة ذلك والعمل والتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة، وأن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في أعلى اولويات الجهاز، لافتا إلى إحباط 60 جريمة قتل، وقال إنه تم "منع مجرمين وهم بطريقهم لارتكاب جرائمهم، الشرطة قامت بنشاط استطلاعي استخباراتي وقامت بمداهمة هؤلاء المجرمين ومنعتهم من تنفيذ جريمتهم، بالاضافة الى منع تهريب الالاف من قطع السلاح عن طريق الحدود".

وردا على سؤال اذا ما شاركت اجهزة شرطة من العالم العربي بالمؤتمرالدولي، رفض الناطق بلسان الشرطة، التأكيد أو النفي واكتفى بالاشارة الى ان قيادات شرطة من ثلاث قارات شاركت في المؤتمر.