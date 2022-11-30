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أنباء عن تطور كبير بالتحقيقات في عملية التفجير المزدوجة في القدس الأسبوع الماضي

i24news

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موقع عملية التفجير في مدينة القدس
Olivier Fitoussil/Flash90موقع عملية التفجير في مدينة القدس

انباء عن تقدم باعمال البحث عن منفذي عملية التفجير المزدوجة التي وقعت الاسبوع الماضي

افادت أنباء إسرائيلية عن تطور كبير طرأ على التحقيق في العملية المزدوجة التي وقعت قبل أسبوع في مدينة القدس، والتي نفذت باستخدام عبوات ناسفة أدت الى مقتل تدسا تشوما وارييه تشسوفك. 

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وبحسب التقرير في "واينت" تركزت أعمال البحث منذ العملية الدامية الأسبوع الماضي في الجانب الاستخباراتي 

وجمع خلال الأسبوع الماضي صورا من عشرات الكاميرات الأمنية في القدس ومحيطها ، وفتح الشاباك غرفة عمليات خاصة لإدارة المطاردة.

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