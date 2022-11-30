أنباء عن تطور كبير بالتحقيقات في عملية التفجير المزدوجة في القدس الأسبوع الماضي

انباء عن تقدم باعمال البحث عن منفذي عملية التفجير المزدوجة التي وقعت الاسبوع الماضي

افادت أنباء إسرائيلية عن تطور كبير طرأ على التحقيق في العملية المزدوجة التي وقعت قبل أسبوع في مدينة القدس، والتي نفذت باستخدام عبوات ناسفة أدت الى مقتل تدسا تشوما وارييه تشسوفك.

وبحسب التقرير في "واينت" تركزت أعمال البحث منذ العملية الدامية الأسبوع الماضي في الجانب الاستخباراتي

وجمع خلال الأسبوع الماضي صورا من عشرات الكاميرات الأمنية في القدس ومحيطها ، وفتح الشاباك غرفة عمليات خاصة لإدارة المطاردة.