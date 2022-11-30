القضاء الإيراني يثبت عقوبة الإعدام بحق أربعة رجال مدانين بالتعاون مع اسرائيل

"حُكم عليهما بالإعدام لارتكابهما جريمة التعاون مع أجهزة المخابرات التابعة للنظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، أن محكمة إيرانية أيدت عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص بسبب "صلاتهم بإسرائيل".

وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء أنهما أدينا بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وارتكاب عمليات خطف"

وأوضح المصدر أنهما "حُكم عليهما بالإعدام لارتكابهما جريمة التعاون مع أجهزة المخابرات التابعة للنظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

وأشارت الوكالة إلى أنه "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم مع النظام إسرائيل وبتهمة الاختطاف".