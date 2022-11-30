إسرائيل تصادر بندقية من طراز"م 16" اثناء توقيف فلسطيني مشتبه به بالتخطيط لعملية عدائية

أثناء اعتقاله أطلق مسلحون النيران ورشقوا عبوات ناسفة باتجاه قوات الجيش في ما ردت القوات بإطلاق النار

صادرت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء ، بندقية من طراز "م 16"وسترة، و 50 ألأف شاقل (حوالي 14،500 دولار) أثناء توقيف فلسطيني في قرية يعبد بالضفة الغربية يشتبه به بالتخطيط لعملية عدائية، كان قد سجن بالفعل مرتين في وقت سابق.

جاءت عملية توقيف الفلسطيني "عبد الغني حرز الله" مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وأثناء اعتقاله أطلق مسلحون النيران ورشقوا عبوات ناسفة باتجاه قوات الجيش التي ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم أسفر عن مقتل فلسطيني، (بحسب ما أفادت به السلطات الفلسطينية)في ما اقتيد "حرز الله" والمحجوزات لاجراء المزيد من التحقيقات.

وقالت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية إن "القتيل هو محمد توفيق بدارنة، الذي أصيب برصاصة في صدره خلال الاشتباكات مع الجيش"

وفي بيان للجيش الإسرائيلي الذي نشره، الاثنين المنصرم، أعلن أنه تم إحباط 500 عمليعة عدائية منذ بداية العام الجاري. كما تم اعتقال أكثر من 2500 فلسطيني مشتبه بهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" في نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، في أعقاب سلسلة من العمليات العدائية التي خلفت 19 قتيلاً.

وافاد الجيش، نقلا عن تقييمات المخابرات العسكرية، إنه "من بين 3000 عملية اعتقال فردية، شارك في 550 منها قوات خاصة، وتم مصادرة ما لا يقل عن 250 قطعة سلاح".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قُتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وأصيب جندي إسرائيلي في هجوم دهس في مستوطنة كوخاف يعقوب بالضفة الغربية.