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تنظيم "داعش" يعلن مقتل زعيمه في سوريا "أبو الحسن الهاشمي القرشي" ويعين خليفة له

AFP

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علم تنظيم "داعش" في بلدة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
AFP / AHMAD AL-RUBAYEعلم تنظيم "داعش" في بلدة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.

تنظيم"داعش" يعلن في تسجيل صوتي،الأربعاء، عن مقتل زعيمه في سوريا"أبو الحسن الهاشمي القرشي" ويعيّن خليفة له.

أعلن المتحدث باسم تنظيم"داعش"أبو عمر المهاجر ، في تسجيل صوتي، اليوم الأربعاء، عن مقتل زعيمه في سوريا "أبو الحسن الهاشمي القرشي، موضحا أنه قتل "أثناء قتال أعداء الله"،ويعين أبو الحسين الحسيني القرشي خليفة له.

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وقال أبو عمر المهاجر في التسجيل الصوتي إن "القرشي قتل وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال"

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أعلنت في مايو/أيار المنصرم، اعتقال زعيم تنظيم "داعش"، أبو الحسن القرشي حيا، في عملية أمنية خاصة بإسطنبول.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في 3 فبراير/شباط المنصرم، مقتل زعيم "داعش" الأسبق أبو إبراهيم القرشي، بمنطقة أطمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، والذي عين خلفًا لأبوبكر البغدادي الذي قتل في نهاية 2019.

وبعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، أعلن تنظيم "داعش" تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم على الإنترنت، قالت إن مبايعة أبو الحسن القرشي جاءت "عملا بوصية الشيخ أبي إبراهيم، ولقد قبل البيعة".

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