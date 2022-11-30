تحليل: الخليل مقدمة للصداع الذي ينتظر بيبي بسبب بن غفير

بعد ذلك سيكتشف نتنياهو، أو ربما يكون قد أدرك ذلك من الآن، أنه سيكون من المستحيل إعادة الخيول إلى الإسطبل

لم تكن حادثة الخليل الأولى بين مجندي الجيش الإسرائيلي ومواطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وربما لن تكون الأخيرة. كما أنها ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها سياسيون، من اليمين أو اليسار، مع تلك الأحداث. ومع ذلك فقد حظيت هذه باهتمام أكبر بكثير من معظم سابقاتها. لماذا كانت هذه الحادثة بالذات في نهاية الأسبوع الماضي في الخليل شديدة الانفجار؟ إنه التوقيت.

في جعبة إيتامار بن غفير، سجل في الردود على الحوادث التي تورط فيها جنود ومواطنون في الضفة الغربية، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا من موقعه كرجل على وشك أن يصبح شخصية بارزة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. أما الآن، فهو هناك بالضبط.

وقال بن غفير بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي "أعرف جيدا هؤلاء اليساريين الذين يأتون إلى الخليل. إنهم يستفزون الجنود ويهينونهم ويهاجمونهم أيضا في كثير من الأحيان". هذا الأسبوع، أدان قرار الحكم على الجندي بالسجن 10 أيام في السجن العسكري.

قال: "لا يُعقل أن يشتم الفوضويون جنودنا الأبطال ويبصقوا عليهم وفي بعض الأحيان يهاجموهم. المحاربون يردون على هذه الهجمات. يمكنك أن تأخذهم جانبًا وتراجع معهم تصرفاتهم. لكن أن ترسلهم إلى السجن عشرة أيام؟ إنه غير معقول وغير متناسب وغير صحيح بكل بساطة".

"مهمتنا هي دعم مقاتلينا. أناشد الجيش أن يفكر مرة أخرى في هذه العقوبة. إنها رسالة سيئة للغاية"، استطرد السياسي المثير للجدل.

قد لا يفوضه منصبه المقترح كوزير للأمن القومي على قيادة الجيش بشكل مباشر، لكن من الواضح أنه بعد الآن، لم يعد يُنظر إليه على أنه مستفز غير شرعي أو مجرد عضو في البرلمان. إذا قام وزير الأمن القومي بالاعتراض علنًا على القرارات التي يتخذها القادة داخل الجيش، فما مدى شعور هؤلاء القادة بالأمان في المرة القادمة حين يتعاملون مع جنود تصرفوا خلافا لتعليمات الجيش؟

هناك سابقة نوعا ما. في عام 2016، أطلق الجندي الإسرائيلي إليئور ازاريا النار وقتل فلسطينيا ارتكب عملية عدائية بعد أن تم إخضاعه أرضا. أثار الحكم عليه 18 شهرًا في السجن العسكري، احتجاجات واسعة النطاق ومشاركة سياسية كبيرة من السياسيين اليمينيين الذين عارضوا قرار الحكم. الفرق هو أنه في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى كل هؤلاء السياسيين على أنهم متطرفون، منزوعي الشرعية، وليس لهم أي تأثير على المؤسسة. الآن، هم المؤسسة.

انتظر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف، ما يقرب من أسبوع قبل أن يقول إنه يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الساحة السياسية.

وكتب على تويتر: "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وأنا أدعو الجميع، من اليمين واليسار، إلى تركه خارج أي نقاش سياسي".

لربما يكون مقتنعا بذلك، لكن محادثات الائتلاف الشاقة تظهر بشكل جيد للغاية أن نفوذه داخل الائتلاف الذي يشكله ليست قوية بالقدر الذي يريده. بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، سترغب الأحزاب اليمينية المتطرفة في جر الجيش إلى تلك النقطة، في ظروف مماثلة. بعد ذلك سيكتشف نتنياهو، أو ربما يكون قد أدرك ذلك من الآن، أنه سيكون من المستحيل إعادة الخيول إلى الإسطبل.