فرنسا تعرب عن "قلقها العميق" بشأن ضربات تركيا في سوريا

أعربت فرنسا لأنقرة عن "قلقها العميق" بشأن الضربات التركية في سوريا والعراق والتي "تهدد التقدم" في مكافحة داعش

أعربت فرنسا لأنقرة عن "قلقها العميق" بشأن الضربات التركية في سوريا والعراق والتي "تهدد التقدم" في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأربعاء.

نفذت تركيا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة ضربات في شمال شرق سوريا على مواقع لمقاتلين أكراد ينتمون إلى منظمات تصنفها "إرهابية" وذلك في أعقاب تفجير هز ساحة تقسيم في اسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص فضلا عن الجرحى. وسارعت أنقرة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى وحدات "حماية الشعب الكردية".

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي آكار الثلاثاء إن هذه الضربات "تؤدي إلى تصعيد التوترات التي تهدد استقرار المنطقة والتقدم الذي أحرزه التحالف الدولي على مدى عدة سنوات في مكافحة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)" بقيادة الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق البيان.

وحذّر من أن التدخل في سوريا من شأنه أن "يهدد سلامة أفراد التحالف العاملين في شمال شرق سوريا ويساعد على هروب مقاتلي الدولة الإسلامية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر قدّر الثلاثاء أن إطلاق تركيا عملية برية في سوريا من شأنه أن "يعرض للخطر" إنجازات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد، ودعا أنقرة إلى ضبط النفس.