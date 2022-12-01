الضفة الغربية: مقتل اثنين من الجهاد الإسلامي خلال اشتباكات في جنين فجر اليوم والجهاد يهدد بالرد

أدت اشتباكات اندلعت فجر اليوم الخميس، بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في مخيم جنين إلى مقتل اثنين من مسلحي تنظيم الجهاد الإسلامي، وسط معركة تخللها إطلاق نار كثيف. وبحسب بيان الجيش، فإن القوات كانت تنفذ مداهمة لاعتقال "ثلاثة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية"، عندما تعرضوا لإطلاق نار كثيف وردوا بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي الجهاد الإسلامي.

Jihad islamique القضاء على قائدين من الجهاد في جنين بتاريخ 01/12/22

وأفاد الناطق بلسان الجهاد أنه تم استهداف القوات الإسرائيلية بالمتفجرات في أكثر من محور: الوكالة، المقبرة، بوابة المخيم ومنطقة الهدف. قام المسلحون الفلسطينيون بإلقاء المتفجرات وخاضوا اشتباكا في محيط المقبرة وسط تحقيق إصابات وفق زعمهم.

وأضاف الناطق أن "المجزرة التي نفذها العدو بحق شعبنا لن تمر دون دفع الثمن". وأفيد بأن القتيلين هما محمد أيمن السعدي قائد ميداني كبير في التنظيم ونعيم الزبيدي.

يتبع....