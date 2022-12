الأمم المتحدة تتبنى قرارا بإحياء ذكرى النكبة وسط اعتراض إسرائيلي

على خلفية مرور 75 عاما على قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة تزامنت مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق في التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 5 قرارات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، 4 منها يخص القضية الفلسطينية.

قدم شيخ نيانغ، سفير السنغال 4 مشاريع قرارات تتعلق بالتسوية السلمية للقضية، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين، وفق النشر في موقع المملكة الأردني.

كما تبنت الجمعية العامة أمس كذلك مشروع قرار قدمته مصر بخصوص الجولان السوري. ويجدد مشروع القرار الأممي A / 77 / L.24 ولاية شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لعملها لدعم ولاية اللجنة المقرر تكليفها بتكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023.

وجدد مشروع قرار بشأن البرنامج الإعلامي الوارد في الوثيقة A / 77 / L.25، ولاية البرنامج لدعم التوعية للمساهمة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما رحب القرار بتسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسم الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي قضت في عملية في جنين في أيار الفائت، تكريما لها.

وحث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروتشي الدول الأعضاء على خلق ظروف موائمة من شأنها أن تعيد مسار حل الدولتين. كما ناشد جميع الأطراف على السعي نحو الوصول إِلى حلول تفاوضيَّة تستند إِلى ميثاق الأُمم المتَّحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإِنسان، واختتم قائلا: "دعونا نتجاوز عدم الثقة. دعونا نطرح الأسئلة الصعبة. فلنركز على المصلحة العامة. ولنحل في نهاية المطاف هذا الصراع".

وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن الشعب الفلسطيني واجه أكبر أزمة لاجئين طال أمدها ووصف النكبة بأنها تدمير لمجتمعات فلسطينية..وأنه لا قوة على وجه الأرض يمكنها اقتلاع فلسطين من ذاتهم". وأضاف "اليوم ستقر هذه الجمعية العامة أخيرا بالظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني..يستحق شعبنا الاعتراف بمحنته..".