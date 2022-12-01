بعد عملية جنين: مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

الأمر لا يتعدى كونه تكهنا ولربما تكون احتمالاته ضعيفة لا سيما أن حماس غير معني في الوقت الحالي بتأجيج الأوضاع

أجرت المستويات الأمنية والاستخباراتية في الساعات القليلة الماضية تقييما للأوضاع على خلفية مقتل اثنين من المقاتلين في صفوف الجهاد الإسلامي (محمد السعدي ونعيم الزبيدي) في مخيم جنين فجر اليوم الخميس.

وفي حديث لبعض الخبراء الأمنيين مع I24news أشاروا إلى توقعات بتنفيذ الجهاد الإسلامي وعيده بالرد على عملية مقتل مسلحيه، وهو ما يعني وفق أحد السيناريوهات إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الخبراء أن الأمر لا يتعدى كونه تكهنا ولربما تكون احتمالاته ضعيفة لا سيما أن حماس غير معني في الوقت الحالي بتأجيج الأوضاع الذي سيصب في غير مصلحته، وستعمل على الأغلب على منع الجهاد الإسلامي من إطلاق أية صواريخ.