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بعد عملية جنين: مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

i24news

دقيقة 2
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق صاروخًا لاعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة ، على مشارف مدينة عسقلان جنوب إسرائيل ، في 7 أغسطس ، 2022
Jack GUEZ / AFPنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق صاروخًا لاعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة ، على مشارف مدينة عسقلان جنوب إسرائيل ، في 7 أغسطس ، 2022

الأمر لا يتعدى كونه تكهنا ولربما تكون احتمالاته ضعيفة لا سيما أن حماس غير معني في الوقت الحالي بتأجيج الأوضاع

أجرت المستويات الأمنية والاستخباراتية في الساعات القليلة الماضية تقييما للأوضاع على خلفية مقتل اثنين من المقاتلين في صفوف الجهاد الإسلامي (محمد السعدي ونعيم الزبيدي) في مخيم جنين فجر اليوم الخميس. 

وفي حديث لبعض الخبراء الأمنيين مع  I24news أشاروا إلى توقعات بتنفيذ الجهاد الإسلامي وعيده بالرد على عملية مقتل مسلحيه، وهو ما يعني وفق أحد السيناريوهات إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 

وأضاف الخبراء أن الأمر لا يتعدى كونه تكهنا ولربما تكون احتمالاته ضعيفة لا سيما أن حماس غير معني في الوقت الحالي بتأجيج الأوضاع الذي سيصب في غير مصلحته، وستعمل على الأغلب على منع الجهاد الإسلامي من إطلاق أية صواريخ.

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