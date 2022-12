زيادة إجراءات الأمن حول رحلة الرئيس الإسرائيلي إلى الخليج بعد التهديدات

قرر الشاباك تعزيز الإجراءات الأمنية حول زيارة الرئيس يتسحاك هرتسوغ إلى الخليج الأسبوع المقبل، في أعقاب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها السكان المحليون المعارضون لزيارته.

ومن المقرر أن يزور هرتسوغ البحرين والإمارات العربية المتحدة حيث من المقرر أن يلتقي بزعماء البلدين.

تم الإبلاغ عن هذا التطور لأول مرة من قبل القناة التلفزيونية 12N. ويظهر أحد المنشورات صورة لهرتسوغ بعيون حمراء ونار في الخلفية مكتوب عليها كلمة "مجرم" و "أنت غير مرحب بك في البحرين". وجاء في منشور آخر: "أي تطبيع هو عمل خيانة. لا تأتي إلى البحرين".