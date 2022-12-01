زيادة إجراءات الأمن حول رحلة الرئيس الإسرائيلي إلى الخليج بعد التهديدات

من المقرر أن يغادر هرتسوغ كأول رئيس دولة إسرائيلي إلى البحرين، في زيارة دولة يوم 4 كانون الأول بدعوة من الملك

قرر الشاباك تعزيز الإجراءات الأمنية حول زيارة الرئيس يتسحاك هرتسوغ إلى الخليج الأسبوع المقبل، في أعقاب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها السكان المحليون المعارضون لزيارته.

ومن المقرر أن يزور هرتسوغ البحرين والإمارات العربية المتحدة حيث من المقرر أن يلتقي بزعماء البلدين.

تم الإبلاغ عن هذا التطور لأول مرة من قبل القناة التلفزيونية 12N. ويظهر أحد المنشورات صورة لهرتسوغ بعيون حمراء ونار في الخلفية مكتوب عليها كلمة "مجرم" و "أنت غير مرحب بك في البحرين". وجاء في منشور آخر: "أي تطبيع هو عمل خيانة. لا تأتي إلى البحرين".

https://twitter.com/i/web/status/1598032137487536128 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن المقرر أن يغادر هرتسوغ كأول رئيس دولة إسرائيلي إلى البحرين، في زيارة دولة يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهناك سيلتقي بأعضاء الجالية اليهودية المحلية وكبار المسؤولين الحكوميين ويقود مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين إلى اجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

وسيسافر في اليوم التالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للقاء نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث سيحضر مؤتمر أبو ظبي للفضاء، وهو مؤتمر تنظمه وكالة الإمارات الفضائية.