الولايات المتحدة تستعد مجددًا لطرح إعادة فتح قنصلية للفلسطينيين أمام الحكومة الجديدة في إسرائيل

نعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للتواصل مع الفلسطينيين، وسنواصل مناقشة القضية مع الإسرائيليين والفلسطينيين

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو في محادثة مع الصحفيين يوم الأربعاء "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة فتح القنصلية للفلسطينيين." وأضاف المسؤول الكبير الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي بالمنصب الجديد: "نعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للتواصل مع الفلسطينيين، وسنواصل مناقشة القضية مع الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت إدارة بايدن قد أبلغت قبل أسبوع الكونغرس الأمريكي حول تعيين جديد لمبعوث خاص للشؤون الفلسطينية سيكون مسؤولا عن العلاقات مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو في رام الله، الضفة الغربية، 17 أيار/مايو 2021

وأضاف عمرو أن الولايات المتحدة ستواصل مناقشة جدول افتتاح القنصلية مع نظرائها الإسرائيليين والفلسطينيين. قضية فتح القنصلية الفلسطينية نقطة شائكة بين اسرائيل والولايات المتحدة. زعم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الوزراء يائير لابيد أنه بسبب الضغوط التي تعرضت لها تلك الحكومة في حينه، فإن الإدارة الأمريكية "رفعت يدها" عن القضية مؤقتا. ويعتقد البعض أن الموضوع سيطفو على السطح مرة أخرى مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهدت إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية للفلسطينيين التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018. القنصلية الأمريكية عملت في السابق على توفير الخدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومقرها القدس الشرقية.

على الرغم من تصريحات إدارة بايدن المتكررة بهذا الخصوص، حتى وإن كان وعدًا انتخابيًا، لم يتم بعد فتح القنصلية.