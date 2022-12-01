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فرنسا تعرب عن استيائها من استدعاء سفيرها لدى طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية

i24NEWS - AFP

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امرأة مرسومة على وجهها خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني ، وهي امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في وسط روما ، السبت ، 29 أكتوبر ، 2022.
(AP Photo/Gregorio Borgia)امرأة مرسومة على وجهها خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني ، وهي امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في وسط روما ، السبت ، 29 أكتوبر ، 2022.

جددت فرنسا "إدانتها الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران".

اعبرت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، عن استيائها من استدعاء سفيرها لدى طهران نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، وجددت "إدانتها الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران". 

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وقال البيان"تستنكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ردا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران".

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وكانت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، قد عبرت عن "احتجاج شديد على الاتهامات التي لا أساس لها" التي وجهتها السلطات الفرنسية واستنكرت "التدخلات غير المقبولة لهذا البلد" خلال اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) خيث تبنى بالإجماع، الاثنين المصرم، قرارا "لدعم الشعب الإيراني، يدين بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" بحق "متظاهرين غير عنفيين" و"يندد بممارسة التعذيب" و"يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية" ودعا القرار إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا" في إيران.

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خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا "الاستخدام المكثف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف" في إيران. 

وفي سياق قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء المنصرم، إن "قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر المنصرم، خلفت 448 قتيلا على الأقل"من بينهم 60 دون سن 18 عامًا ومن بينهم تسع فتيات، و29 امرأة، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) غير الحكومية ومقرها أوسلو.(لا تشمل هذه الحصيلة أفراد قوات الأمن). 

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