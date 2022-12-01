تشكيل الحكومة الإسرائيلية يقترب: تم ​​التوصل إلى اتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية

سيعمل وزير من الحزب كوزير في وزارة الأمن في الجهة لمسؤولة عن الاستيطان في الضفة الغربية

وصل الليكود والصهيونية الدينية مساء اليوم (الخميس) لاتفاق وتوقيف وثيقة حول الوظائف ومجالات العمل. وبحسب الاتفاق، ستحصل الصهيونية الدينية على وزارة المالية بالتناوب ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل وزير من الحزب كوزير في وزارة الأمن في الجهة لمسؤولة عن الاستيطان في الضفة الغربية.

كما ستحصل الصهيونية الدينية على نائب وزير ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة والخدمات الدينية الذي سيقود إصلاح النظام القانوني في الكنيست ورئيس لجنة الإصلاحات.

وفقًا للاتفاقية، سيتم تعيين عضو الكنيست سموتريش وزيرًا للمالية - وسوف يقوم بذلك بالتناوب، وسيكون أيضًا مسؤولاً عن تنسيق عمليات الحكومة في الضفى الغربية والإدارة المدنية، وستكون عضو الكنيست أوريت شتروك وزيرة للمهام الوطنية.

إلى جانب هذه الوثيقة، ستضع اتفاقيات الائتلاف التفصيلية مبادئ توجيهية أساسية، وتنظيم قضايا الهوية اليهودية والتعليم والقانون والاستيطان والمجتمع وملخصات تفصيلية للميزانية.