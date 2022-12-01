إسرائيل: الفرقة 99 الجديدة في الجيش تجري مناوراتها الأولى

تدربت قوات الفرقة والمجندين وقوات الاحتياط على التعامل مع التحديات والأحداث المفاجئة على جبهات قتالية

أكملت الفرقة 99 التابعة للجيش الإسرائيلي تدريباتها الأولى التي استمرت خمسة أيام لمحاكاة اندلاع قتال مفاجئ على الحدود الشمالية، وبحسب الجيش، تضم الفرقة، التي تم إنشاؤها في عام 2020 ، العديد من ألوية المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الخاصة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "خلال الأسبوع، تدربت قوات الفرقة والمجندين وقوات الاحتياط على التعامل مع التحديات والأحداث المفاجئة على جبهات قتالية متعددة في نفس الوقت، مع التركيز على الجبهة الشمالية".

واشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه ركز على الدفاع ضد هجوم حدودي أثناء نقل معدات لوجستية. ويضيف الجيش أن التمرين الأول للفرقة يكمل العملية التي ستجعلها جاهزة للعمل في حرب مستقبلية ضدحزب الله في لبنان، أو الجماعات الأخرى المدعومة من إيران في سوريا.

وتأتي التدريبات في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم ، أنه سيجري سلسلة من التدريبات الجوية المشتركة مع الجيش الأمريكي، ومحاكاة ضربات ضد إيران وحلفائها الإقليميين.