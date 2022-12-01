بن غفير في حفل السفارة الإمراتيّة في تل ابيب: "السلام مع العرب ممكن وغير مستحيل"

أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة، حفلاً بمناسبة استقلال البلاد، حضره كبار المسؤولين الإسرائيليين

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الخميس)، حفلاً احتفاليًا بمناسبة الذكرى الـ 51 لاستقلال البلاد ، حضره مئات من كبار المسؤولين والسفراء الإسرائيليين.

وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة،محمد آل خاجة، في الحفل إن "إسرائيل والإمارات بدأتا شيئاً تاريخياً. هذا ليس حلماً ولا مظهر، إنه شيء حقيقي. اتفاقيات إبراهيم تجلب المزيد من الأمن والسلام والعلوم والتكنولوجيا ". وأضافت الخاجة بالعبرية "كلنا ننتمي إلى هذه المنطقة ولا أحد يريد الذهاب إلى أي مكان".

وقال رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بروح كأس العالم ان "البلدين سجلا العديد من الاهداف في 51 عاما في الامارات و 75 عاما لاسرائيل". وأضاف نتنياهو أن الشرق الأوسط غير مستقر وفيه الكثير من العدوان "لكن بلدينا مصدر استقرار وسلام".

وتم إجراء مقابلة مع وزير الأمن الوطني المكلف، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والذي كان حاضرًا أيضًا في الحدث، وقال إنه "بدون تنازلات وبدون استسلام، يمكن تحقيق السلام مع العرب".

وغرد بن غفير " اهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني. سعدت بالمشاركة الليلة في حفل استقبال حضره سفير الإمارات في إسرائيل، هكذا يبدو السلام الحقيقي "