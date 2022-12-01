إيران تصعد من استهداف المنشقين واليهود والذين لهم صلة بإسرائيل والصحفيين

"تركز إيران على استهداف المسؤولين الأمريكيين المتقاعدين والمعارضين والمدنيون يهود أو الذين لهمن صلة بإسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، أن إيران تصعد من جهودها لـ "خطف وقتل مسؤولين حكوميين ونشطاء وصحفيين حول العالم"، في ما حذرت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وكندا وتركيا وبريطانيا السكان من تهديدات "النظام الإيراني".

ووفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، استنادًا إلى معلومات من مصادر أمريكية وأوروبية وشرق أوسطية، "تركز إيرا على استهداف المسؤولين الأمريكيين المتقاعدين ووسائل الإعلام المنتقدة والمعارضين الذين فروا إلى الخارج، بالإضافة إلى مدنيون يهود أو أولئك الذين لهم صلات بإسرائيل".

وقال المسؤولون للصحيفة إن "مثل هذه المحاولات ينفذها وكلاء إجراميون، وبينما يضمن ذلك مستوى أدنى من الاحتراف"، فإن "إصرار إيران يجعل من المرجح أن تقوم في نهاية المطاف بقتل معارض بارز أو صحفي أو حكومة غربية الرقم، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة مع طهران ".

وأضاف المسؤولون أن "معدل المحاولات قد ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين وأن المحاولات كانت أكثر طموحًا وبعيدة المدى من المحاولات السابقة"

ومن جهته قال المتحدث باسم المخابرات الكندية لصحيفة The Post إن بلاده "تدرك أن الجهات الحكومية المعادية، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، تراقب وترهيب المجتمعات الكندية، مع استهداف مجتمعات الشتات بشكل غير متناسب"، مضيفًا أن "كندا كانت تحقق بنشاط في العديد من التهديدات التي تهدد الحياة من ايران".

في ألمانيا، قالت السلطات إنها تحقق في شبهة علاقة الحرس الثوري الإيراني بثلاث محاولات هجوم على معابد يهودية في نوفمبر / تشرين الثاني. وقال موقع "تاجيششاو" الإخباري إن "المحققين يعتقدون أن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، في خطر متزايد من أن يتم استهدافه من قبل خلية إيرانية متهمة بارتكاب هجمات على المعبد اليهودي. وشملت تلك الحوادث إطلاق النار على كنيس يهودي في إيسن، وإلقاء قنابل حارقة على كنيس في بوخوم ، ومحاولة حرق كنيس يهودي في دورتموند"