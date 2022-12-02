تبادل إطلاق النار في نابلس: الجيش الإسرائيلي يعتقل مطلوبًا، لم تقع إصابات بين المقاتلين

أبلغ الهلال الأحمر عن إصابة شاب بجروح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي

اعتقلت القوات الأمن الإسرائيلية، أحمد حراز، أحد عناصر عرين الأسود، في مدينة نابلس، صباح اليوم (الجمعة). وفي تبادل إطلاق النار الذي اندلع أثناء الاعتقال، أصيب أحد المسلحين بجروح قاتلة وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة.

وجاءت العملية على خلفية الضعف الكبير لمجموعة "عرين الأسود" في نابلس، بعد اغتيال واعتقال جميع النشطاء الذين قادوا المجموعة المسلحة تقريبًا. لم تقع اصابات بين القوات.

وأعلن الفلسطينيون عن أصابة، مواطن اليوم الجمعة، برصاص اسرائيلي خلال دخول القوات الاسرائيلية أطراف البلدة القديمة بنابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وافادت وكالة الأنباء "وفا" بان قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة.