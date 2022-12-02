بدأت عمليات التفتيش قبل يومين، عقب مقابلات مع وسائل إعلام فلسطينية، أجراها سجين أمني من داخل السجن

حراس سجن كاتسيعوت صادروا هواتف محمولة وسكاكين ومفكات يابانية في عمليات تفتيش أجروها في جناح اسرى فتح. وبدأت عمليات التفتيش قبل يومين، عقب مقابلات مع وسائل إعلام فلسطينية، أجراها سجين أمني من داخل السجن باستخدام هاتف نقال تم تهريبه إلى داخل السجن.

وتلقت القوات الأمنية إشارة إلى مقابلات أجراها ظافر الريماوي من داخل السجن، حيث نطق فيها بكلمات ملتهبة وأشاد بجواد وظافر ريماوي، ابني أخيه اللذين قتلا يوم الثلاثاء في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله. عبر مكبرات الصوت أمام حشد كبير في قرية بيت ريما.

ونتيجة لذلك ، حوكم السجين وعوقب وأطلق الحراس عملية بحث مكثفة بمساعدة وحدات خاصة من "شاباس" في الجناح 22 حيث تم سجن السجين. وحتى الآن صادر الحراس عشرة هواتف محمولة ومكبرات صوت، ميكروفونات، وعشرات من بطاقات SIM ، خمسة مفكات البراغي، سكاكين وشفرة سكين ياباني. تم العثور على العناصر، من بين أشياء أخرى، في مجفف الملابس، في أجهزة التهوية وفي سكة نافذة إحدى الزنزانات.

وقالت مصلحة السجون إن "حراس السجن يواجهون كل يوم تحديات تنطوي على مخاطر وتهديدات أمنية. يحرص الحراس على العمل الجاد والمهني لإحباط الأنشطة غير القانونية من السجن ".