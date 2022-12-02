البروفيسور ديرشوفيتز المقرب من نتنياهو: "قانون البند المتجاوز - خطأ فادح وفظيع"

نشر فيديو أمس (الخميس) عبر فيه عن اعتراضه على البند المتجاوز الذي ينوي الائتلاف المستقبلي سنه

نشر القاضي الأمريكي البارز، البروفيسور آلان ديرشوفيتز، الذي وصفه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بأنه "أحد كبار فقهاء القانون في العالم"، شريط فيديو أمس (الخميس) عبر فيه عن اعتراضه على البند المتجاوز الذي ينوي الائتلاف المستقبلي سنه. وقال: "سيكون خطأ فادحًا فادحًا".

قال البروفيسور ديرشوفيتز: "ان المحكمة العليا في إسرائيل لؤلؤة، ماسة المحاكم في جميع أنحاء العالم". "سيكون من الخطأ الفادح إضعاف استقلالها. لقد درست مقررًا في القانون الدستوري المقارن، وقمت بتدريس آراء المحكمة العليا الإسرائيلية. قال القاضي ويليام بيرغن من المحكمة العليا للولايات المتحدة ذات مرة أنه إذا وصل الإرهاب إلى أمريكا، هي محكمة واحدة فقط يتعين على المحاكم الأمريكية أن تحذو حذوه - وهي المحكمة العليا الإسرائيلية".

وبحسب ديرشوفيتز، "كانت المحكمة العليا الإسرائيلية هي الحجة الرئيسية التي نجحت في إبعاد دولة إسرائيل عن القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمحاكم الدولية الأخرى. ويمكن انتقاد بعض قرارات أي محكمة، ولكن استقلال المحكمة الإسرائيلية العليا ضرورية ليس فقط للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية ولكن أيضًا لمحاولة إسرائيل تقديم نفسها بطريقة صادقة وإيجابية للعالم ".

صرح ديرشوفيتز في ذلك الوقت: "سيكون خطأ فادحًا وفظيعًا إذا سمح الكنيست في إسرائيل بفقرة لاحقة، وسيكون من الخطأ الفادح أن يملي السياسيون من يجلس في المحكمة العليا، أو كيف تقرر المحكمة العليا القضايا. إذا لم يتم كسرها، فلا تصلحها". إنها لؤلؤة وجوهرة، المركز للديمقراطية الإسرائيلية وقوة إسرائيل ".

وقال البروفيسور ديرشوفيتز في ذلك الوقت إن"الاتهام هو أن نتنياهو أخذ الكثير من الهدايا، وأعاد الكثير من الخدمات في المقابل. هذه المسائل لا ينبغي أن تشكل أساس المقاضاة الجنائية. فليواصل نتنياهو عمله المهم. إذا كان الإسرائيليون لا يحبون أفعاله فيمكنهم التصويت ضده ".