نتنياهو يهاجم لابيد: "سلوك خطير يضر بالديمقراطية"

نتنياهو: "حتى عندما كنا في المعارضة، لم نثور أبدًا على الحكومة الإسرائيلية".

وقال نتنياهو: "لقد تم اختياري لقيادة دولة إسرائيل وأعتزم القيام بذلك في بروح المبادئ الوطنية والديمقراطية التي نشأت على أساسها في منزل والدي والتي وجهتني طوال حياتي".

بعد ذلك، أشار رئيس الليكود إلى قضية المحارب من جفعاتي: "يجب أن نترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي. لا يجوز بالتأكيد أن يتمرد كبار الضباط على الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثقة الشعب. هذا تجاوز للخط الأحمر، وأضاف: "حتى عندما كنا في المعارضة، لم نثور أبدًا على الحكومة الإسرائيلية".

ودعا نتنياهو المعارضة إلى "التصرف بمسؤولية"، وتابع: "لدينا دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد ويجب ألا نؤذيهم". وبنفس الطريقة، أرفض الادعاءات الكاذبة ضدنا. ستحمي الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتي حقوق جميع المواطنين الإسرائيليين وستكون حريصة على التصرف من منطلق الضمان المتبادل والمسؤولية الوطنية ، كما فعلنا في جميع الحكومات تحت قيادتي ".

وأضاف: "سأقود الحكومة الإسرائيلية وفق المبادئ الوطنية والديمقراطية التي وجهتني طوال حياتي، وسأعمل من خلالها على ضمان وتحسين حياة جميع المواطنين الإسرائيليين - دون استثناء". وأخيراً، كرر نتنياهو ما قاله هذا الأسبوع في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية: "من سيقود السياسة هو رئيس الوزراء أولاً".

جاء هذا بعد يومين من الاتفاق بين الليكود ورئيس حزب نوعم آفي ماعوز، والذي بموجبه سيتسلم وحدة البرامج الخارجية وتعزيز الشراكات في وزارة التربية والتعليم - الأمر الذي سيسمح له بالسيطرة على المحتوى التعليمي و اتخاذ قرارات بشأن المنظمات التي ستدخل المدارس، أرسل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد هذا الصباح رسالة مفتوحة إلى جميع رؤساء المدن والمجالس في إسرائيل تحدث فيها عن الموضوع.

وكتب لابيد: "أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل جهاز التعليم والدولة، منذ أن تخلت الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في إسرائيل عن تعليم أطفالنا وسلمتهم إلى العناصر الأكثر تطرفاً وظلاماً في المجتمع الإسرائيلي، وكتب لابيد "كما نعلم أن هذا حزب متطرف وعنصري ومعاد للمثليين وخطير. أحثكم على عدم التعاون مع الوحدة في البرامج والشراكات الخارجية في وزارة التربية والتعليم طالما أنها تحت سيطرة ماعوز".

"المسؤولية الثقيلة عن المحتوى التعليمي الذي سيتعلمه أطفالنا في المدارس - تنتقل إليكم الآن. من أجل الحفاظ على الدولة ونظام التعليم الليبرالي، كما كان حتى الآن، ولممارسة حق الحكومة المحلية في تشكيل التعليم في مجاله، يجب أن تعملوا الآن كحراس. لستم وحدكم في هذا النضال - نحن هنا وسنكون سعداء للمساعدة والتعاون بأي طريقة ممكنة ".