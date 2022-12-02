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القوات التي تقودها الولايات المتحدة تستأنف الدوريات العادية في سوريا

i24NEWS - AFP

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قوات من سوريا الديمقراطية والتحالف المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة يشاركون في مناورات عسكرية بالأسلحة الثقيلة في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.
DELIL SOULEIMAN / AFPقوات من سوريا الديمقراطية والتحالف المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة يشاركون في مناورات عسكرية بالأسلحة الثقيلة في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

انطلقت دوريتان من أربع عربات تحمل الأعلام الأمريكية بشكل منفصل من قاعدة في الرميلان في محافظة الحسكة

قال مصدر عسكري كردي، إن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل الجهاديين استأنف الدوريات المنتظمة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، بعد ضربات جوية تركية سابقة"

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وانطلقت دوريتان من أربع عربات تحمل الأعلام الأمريكية بشكل منفصل من قاعدة في الرميلان في محافظة الحسكة في سوريا في إطار القتال ضد بقايا تنظيم"داعش"، ورافقت كل قافلة سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، سارت في اتجاهات مختلفة باتجاه الحدود السورية.

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وكانت الولايات المتخدة قد قلصت الدوريات في أعقاب الضربات التركية التي بدأت في 20 نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم، في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا والعراق، رداً على تفجير اسطنبول القاتل الذي ألقت أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية. نفى الأكراد مسؤوليتهم.

وانخفضت الدوريات الأسبوعية العشرين المعتادة إلى حوالي خمس أو ست دورية في أعقاب الضربات التركية التي قالت أنقرة إنها نفذتها بطائرات وطائرات مسيرة.

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تدعم قوات سوريا الديمقراطية في المنطق ، وسبق لها أن قادت المعركة التي طردت تنظيم "داعش" من آخر بقايا أراضيهم السورية في عام 2019.

ومن جهتها قالت تركيا إنها قصفت أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تهيمن على قوات سوريا الديمقراطية، لكن أنقرة تعتبرها فرعا من حزب العمال الكردستاني، حيث تصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على أنه "جماعة إرهابية".

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