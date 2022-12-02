English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الضفة الغربية: إصابة شرطي في حرس الحدود بجروح في هجوم طعن في حوارة قرب نابلس وتحييد المنفذ

الضفة الغربية: إصابة شرطي في حرس الحدود بجروح في هجوم طعن في حوارة قرب نابلس وتحييد المنفذ

i24NEWS

دقيقة 1
قوات الأمن الإسرائيلية تتواجد في موقع هجوم دهس في مفرق ألموغ بالضفة الغربية ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022
Jamal Awad/Flash90قوات الأمن الإسرائيلية تتواجد في موقع هجوم دهس في مفرق ألموغ بالضفة الغربية ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

شوهد جندي حارس أمن يتصارع مع المنفذ الذي يحاول على ما يبدو سرقة سلاحه ثم أطلف الجندي النار عليه

أصيب شرطي في حرس الحدود بجروح، مساء اليوم الجمعة، في هجوم طعن في حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية وتحييد المنفذ، وفي توثيق للعملية، شوهد جندي حارس أمن يتصارع مع المنفذ الذي يحاول على ما يبدو سرقة سلاحه، وفي إحدى المرات يبدأ المنفذ بطعن الجندي الذي نجح في إطلاق النار النار عليه.

Video poster

وعلى الفور هرعت العديد من قوات الجيش الإسرائيلي إلى موقع حادث الطعن،

وفي تقرير أولي قال المتحدث باسم الشركة الإسرائيلية، "أثناء نشاط لجنود حرس الحدود في منطقة حوارة، اقترب عدد من المشتبه بهم إلى الجنود، وفجأة قام أحد أفراد المجموعة بسحب سكين وطعن أحد المقاتلين" وتابع" "ورد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه به 1 وتحييده. تم إجلاء الجندي في حالة طفيفة لتلقي العلاج الطبي"

مزيد من التفاصيل في المستقبل.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق