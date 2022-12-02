الضفة الغربية: إصابة شرطي في حرس الحدود بجروح في هجوم طعن في حوارة قرب نابلس وتحييد المنفذ

شوهد جندي حارس أمن يتصارع مع المنفذ الذي يحاول على ما يبدو سرقة سلاحه ثم أطلف الجندي النار عليه

أصيب شرطي في حرس الحدود بجروح، مساء اليوم الجمعة، في هجوم طعن في حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية وتحييد المنفذ، وفي توثيق للعملية، شوهد جندي حارس أمن يتصارع مع المنفذ الذي يحاول على ما يبدو سرقة سلاحه، وفي إحدى المرات يبدأ المنفذ بطعن الجندي الذي نجح في إطلاق النار النار عليه.

وعلى الفور هرعت العديد من قوات الجيش الإسرائيلي إلى موقع حادث الطعن،

وفي تقرير أولي قال المتحدث باسم الشركة الإسرائيلية، "أثناء نشاط لجنود حرس الحدود في منطقة حوارة، اقترب عدد من المشتبه بهم إلى الجنود، وفجأة قام أحد أفراد المجموعة بسحب سكين وطعن أحد المقاتلين" وتابع" "ورد المقاتلون بإطلاق النار على المشتبه به 1 وتحييده. تم إجلاء الجندي في حالة طفيفة لتلقي العلاج الطبي"

مزيد من التفاصيل في المستقبل.