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الأردن: إحباط محاولة تهريب182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري وكمية من الذخائر من سوريا

Said Affassi

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صورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.
Khalil MAZRAAWI / afpصورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.

تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر،

قال مصدر عسكري أردني ن قوات حرس الحدود تمكنت، فجر اليوم الجمعة، عبر المراقبات الأمامية من رصد محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وأوضح المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"مشيرا إلى أن "القوات الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

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وأضاف المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات.

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