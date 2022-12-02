اعتقال مراهقين فلسطينيين قاما بتصوير نفسيهما يهددان يهوديا في البلدة القديمة بالقدس في فيديو تيك توك

بيان الشرطة:"ارتكاب مثل هذه الأعمال غير القانونية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر أكثر خطورة"

ألقت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، القبض على مراهقين فلسطينيين قاما بتصوير نفسيهما يهددان يهوديًا في البلدة القديمة بالقدس ويأمرانه بالركوع وتقبيل إحدى قدميهما، في مقطع فيديو نشروه لاحقًا على موقع تيك توك.

وقالت الشرطة في بيان إنها "سنواصل معالجة جرائم الإساءة والعنف والإذلال وتقديم المتورطين للعدالة" مشيرة إلى أن "ارتكاب مثل هذه الأعمال غير القانونية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر أكثر خطورة"، وكان الجناة يعلمون أن تصوير هذا الفعل لن يساعد الشرطة إلا في جمع الأدلة وتحديد مكان المتورطين واعتقالهم بسرعة.

تم تقديم شكوى إلى الشرطة بعد فترة وجيزة من تحميل الفيديو ووجهت إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا تهمة الاعتداء والتهديد. وأمر القاض، اليوم الجمعة، بتمديد الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم أربعة أيام أخرى.

وأثارت ظاهرة قيام الفلسطينيين بتصوير أنفسهم وهم يعتدون على المتدينين اليهود أو إذلالهم العام المنصرم غضبًا واشتباكات أدت إلى اعتقالات عدة. في أحد مقاطع الفيديو ، تم تصوير رجل فلسطيني وهو يصب القهوة الساخنة على يهودي متدين، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. تم تعليق مقطع الفيديو الأخير بعبارة "انظر كيف يقبّل حذائه" بالإضافة إلى رمز تعبيري ضاحك.