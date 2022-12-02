"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن وقف عمليات "مكافحة الإرهاب" المشتركة مع الجيش الأميركي

تطالب قسد برسالة "أقوى" من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركيّة غير مسبوقة على الحدود

قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" آرام حنا، اليوم الجمعة، إنها أوقفت جميع عمليات "مكافحة الإرهاب" المشتركة التي تقوده الولايات المتحدة و جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام مع الجيش الأميركي" بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

وقال كان قائد "قوات سوريا الديمقراطية( قسد) مظلوم عبدي، في وقت سابق هذا الأسبوع، لـوكالة "رويترز"، إنه يطالب برسالة "أقوى" من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركيّة غير مسبوقة على الحدود" وأضاف "ما زلنا قلقين. نحتاج إلى تصريحات أكثر قوة ووضوحاً لوقف تركيا... لقد أعلنت تركيا عن نيّتها وهي تستطلع الأمور الآن. تتوقف بداية وقوع غزو على كيفية تحليلها لمواقف الدول الأخرى".

وكانت تركيا قد كثفت قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع المنصرمة، وتستعد لعملية برية مستهدفةً مقاتلين أكراداً سوريّين، يشكّلون الجزء الأكبر من "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.ولطالما حذّرت من أن "التصدّي لأي توغّل تركي جديد، سيحوّل الموارد بعيداً عن حماية سجن يضم مقاتلي تنظيم ’داعش’، أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم".

وكانت الولايات المتحدة، قد حذرت، اليوم الجمعة، تركيا من تعطيل عمليات القوات الأميركية والكردية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، مع إقرارها بمخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة المضطربة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن "القصف التركي للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا مستمر ويواصلون شن غارات جوية" وتابع أن "لا دليل حتى الآن على عملية برية وشيكة عبر الحدود التركية السورية" حيث تنتشر قوات أميركية إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها أكراد.

ومن جهتها تؤكد الحكومة التركية أن عمليتها العسكرية جاءت ردا على الهجوم في اسطنبول والذي حملت مسؤوليته لمنظمات مسلحة كردية نفت الأخيرة تورطها فيه.

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