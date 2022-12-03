المدعي العام الإيراني يطالب بإغلاق الفضاء الإلكتروني كلياً

وقال محمد جعفر منتظري، "أنا اليوم أطالب بفلترة الإنترنت، يجب أن نغلق الفضاء الافتراضي كليا"

كشفت وکالة أنباء "إيسنا"، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، طالب بإغلاق الفضاء الافتراضي كليا، وسط استمرار الاحتجاجات في البلاد.

وقال محمد جعفر منتظري، "أنا اليوم أطالب بفلترة الإنترنت، يجب أن نغلق الفضاء الافتراضي كليا، ولكن هو أمر لم يوافق عليه كبار مسؤولي النظام، ولا هو ممكن اليوم"، مضيفا أن "أكبر خيانة للحكومة السابقة كانت عصيان أوامر المرشد فيما يتعلق بالفضاء السيبراني"، حسب موقع العربية.

وأشار محمد جعفر منتظري، إلى "وصف المرشد للشبكة العنكبوتية بالهجمة الثقافية، ومتهما حكومة حسن روحاني بممارسة التسيب في الفضاء الإلكتروني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد أمس الجمعة، أن "واشنطن صنفت الصين وإيران وروسيا ودول أخرى وجماعات وكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة، على قائمة "منتهكي الحريات الدينية".