تقرير: قطر تحث الفصائل الفلسطينية للحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد في غزة حتى نهاية المونديال

"السفير القطري محمد العمادي، نقل للفصائل الفلسطينية رسالة بلاده، والتي تحث على الحفاظ على الهدوء في المنطقة"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن دولة قطر تحث الفصائل الفلسطينية منذ انطلاق المونديال، للحفاظ على الهدوء الأمني في قطاع غزة، وعدم التصعيد حتى نهاية بطولة كأس العالم.

وقالت "كان"، إن "السفير القطري محمد العمادي، نقل للفصائل الفلسطينية رسالة بلاده، والتي تحث على الحفاظ على الهدوء في المنطقة"، مضيفة أن السفير "عاد إلى قطر بعد مكوثه بضعة أيام هناك، وبعد أن اتضح له أن حركة حماس استوعبت مطلب بلاده".

وبحسب "كان"، فإن "القطريين يحاولون الحديث أيضا مع حركة الجهاد الإسلامي من أجل تخفيف التوتر مع إسرائيل التي عرفت مقتل اثنين من قادتها في جنين".

وكانت اشتباكات اندلعت الخميس الماضي، بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في مخيم جنين، قد أدت إلى مقتل اثنين من مسلحي تنظيم الجهاد الإسلامي، وسط معركة تخللها إطلاق نار كثيف.

وفي حديث لبعض الخبراء الأمنيين مع I24news أشاروا إلى توقعات بتنفيذ الجهاد الإسلامي وعيده بالرد على عملية مقتل مسلحيه، وهو ما يعني وفق أحد السيناريوهات إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.