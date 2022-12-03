وزير الخارجية التركي : "التطبيع ليس خيانة"

"سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية"

أقادت وكالة "الأناضول" التركية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أقد أكد أن التطبيع مع إسرائيل من الخطأ اعتباره خيانة للقضية الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن مولود تشاووش أوغلو، قال إن "تركيا وإسرائيل قامتا بتطبيع العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكل حكومة إسرائيلية جديدة".

وتابع الوزير خلال مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام اليوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية"، مؤكدا أن "تركيا تؤدي دورًا مهمًا في العلاقات مع بلدان المنطقة”.

وأكدت الوكالة أن الوزير اعتبر أن "الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصًا أيضًا"، مردفا أن "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير (…) وأن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، قد أعرب الثلاثاء الماضي، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، عن ثقته في استمرار الدفء في العلاقات بين البلدين.

وبعد عدة أشهر من الدفء أعلن البلدان في أغسطس/آب عن إستأنف العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل، كما أعلن الجانبان أنهما سيعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين.