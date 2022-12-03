هل يفتح العاهل الأردني ملف العلاقات بين المغرب والجزائر في زيارته بدعوة من عبد المجيد تبون؟

من المتوقع أن يفتح العاهل الأردني خلال المباحثات مع الرئيس الجزائري، ملف العلاقات بين الجارتين المغرب والجزائر

أفاد بيان الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال البيان، "بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشرع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين، ابتداءً من السبت 03 ديسمبر 2022".

ومن جانبه، كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، تفاصيل زيارة الملك عبدالله الثاني لعدة بلدان عربية وأوروبية، وأعلن عن "مغادرة الملك عبد الله البلاد، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا".

وذكر بيان الديوان الملكي الأردني،، أنّ "الملك عبد الله يتوجه من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يعقد معه مباحثات، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين الجزائريين".

ومن المتوقع أن يفتح العاهل الأردني خلال المباحثات مع الرئيس الجزائري، ملف العلاقات بين الجارتين المغرب والجزائر والنزاع القائم.

وسيعقد ملك الأردن في روما، مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفق قناة (الشرق) السعودية.