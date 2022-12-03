إيران: "سنعيد النظر في وجوب ارتداء الحجاب"

المدعي العام الإيراني يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب

سيعيد البرلمان والقضاء في إيران النظر في وجوب ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية. صرح بذلك النائب العام محمد جواد منتظري الذي وعد "بإجابات سريعة" للموضوع.

يأتي ذلك على خلفية "أعمال شغب الحجاب" التي اندلعت في البلاد قبل نحو شهرين ونصف، إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية محسا أميني. أميني البالغة من العمر 22 عامًا اعتقلت من قبل شرطة الآداب على أساس أنها لم ترتدي غطاء رأسها بشكل صحيح، وبعد ثلاثة أيام توفيت في المستشفى. يزعم النظام أنها عانت من أمراض كامنة وأنها لم تتعرض لأي عنف.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.

والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".