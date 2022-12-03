ملك الأردن يلتقي بالرئيس المصري في القاهرة ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام

بحث السيسي وملك الأردن عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، أنه تم التوافق خلال زيارة الملك عبد الله إلى القاهرة، على تعزيز جهود مصر والأردن "نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، من أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية".

وبحث السيسي وملك الأردن عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية من أجل التصدي للأزمات القائمة في دول المنطقة، "في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة".

من جانبه أعرب ملك الأردن عن "التقدير العميق الذي يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بـ"الروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق"، مؤكداً "حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

كان السيسي استقبل الملك عبد الله في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية طلقات الترحيب، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين، واستعرض الرئيس المصري وملك الأردن حرس الشرف قبل أن يعقدا جلسة مباحثات ثنائية.