مبعوث الأمم المتحدة يدين إطلاق النار على فلسطيني في حوارة. إسرائيل: "هذه ليست معركة، هذا هجوم"

غضب إسرائيلي من مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط

أدان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور فانسلاند، مقتل عامر مفلح بالرصاص، بعد محاولته اقتحام سيارة إسرائيلية أمس (الجمعة)، والاستيلاء على سلاح ضابط أمن وطعنه. أطلق الضابط النار من مسدسه الشخصي وقتل مفلح.

وكتب فانسلاند على حسابه على تويتر "أشعر بالفزع لمقتل الفلسطيني عامر مفلح خلال اشتباك مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة. أصدق التعازي لأسرته المكلومة". وقال "يجب التحقيق بشكل كامل في مثل هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن ، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

وعقب ذلك، أدانت إسرائيل الإدانة، وغرد رئيس وحدة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إيمانويل ناحشون، ردا على فانسلاند: "رد الفعل هذا هو تشويه كامل للواقع. هذا الحادث هو هجوم إرهابي، تعرض ضابط شرطة إسرائيلي للطعن في وجهه وتعرضت حياة ضابط شرطة إسرائيلي آخر للتهديد ونتيجة لذلك أطلق النار على مهاجمه. هذه ليست "اشتباكًا" - إنها هجوم إرهابي ".

في هجوم أمس، أصيب جندي من "مغاف" بجروح طفيفة قرب عينه وتم نقله لتلقي العلاج. وتم إخلاء عمار حمدي مفلح من قرية عسرين في الضفة من مكان الحادث في حالة خطيرة - لكن الوزارة الفلسطينية في وقت لاحق. اعلن الاحوال المدنية انه توفي متأثرا بجراحه.