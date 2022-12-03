لأول مرة منذ شهر وبعد اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي: إطلاق صاروخ من غزة

اطلاق صاروخ من قطاع غزة الى منطقة مفتوحة

تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، للمرة الأولى هذا الشهر - وللمرة الثانية في الواقع منذ انتهاء عملية "الفجر" في آب. وأكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (السبت) أنه تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة.

وسقط الصاروخ في منطقة مكشوفة قرب حدود قطاع غزة غير بعيدة عن ناحال عوز. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية. ووقع إطلاق النار بعد حوالي ثلاثة أيام من اغتيال محمد السعدي القائد الميداني في "لواء جنين" وعضو في لواء الجهاد الاسلامي.

السعدي الذي أعلن بعد وفاته إضرابا عاما في جنين، كان قائدا معروفا مسؤولا عن تسليح النشطاء واطلاق النار على القوات الامنية - وايضا احد المسؤولين عن اختطاف الشاب تيران فرو البالغ من العمر 18 عاما من مستشفى في جنين. كما قتل مع السعدي نعيم زبيدي، ابن عم زكريا الزبيدي، في نفس العملية في جنين.

آخر مرة أطلقت فيها صواريخ من القطاع كانت قبل شهر. ثم اطلق صاروخ باتجاه مجلس اشكول ولم يسفر عن اصابات. في وقت لاحق من ذلك المساء ، تم الكشف عن ثلاث عمليات إطلاق أخرى من قطاع غزة ، لكنها فشلت وسقطت في قطاع غزة. ثم أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق النار وقالت إنه جاء ردا على مقتل قائد في "لواء جنين" ظهر ذلك اليوم.