زيارة أولى من نوعها: هرتسوغ يسافر إلى البحرين غدا الأحد

كجزء من زيارته الرسمية للبحرين، سيلتقي أيضًا مع كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية هناك

يغادر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الأحد في أول زيارة تاريخية لرئيس إسرائيلي إلى البحرين. ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هو الذي دعا الرئيس هرتسوغ. وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس مع الملك وفي اليوم التالي سيتوجه إلى أبوظبي حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي يعقده رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكجزء من زيارته الرسمية للبحرين، سيلتقي أيضًا مع كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية هناك. سيزور سلطة التنمية الاقتصادية إلى جانب الكيانات الاقتصادية الإسرائيلية.

ويلتقي الرئيس خلال زيارته بملك البحرين وعدد من المسؤولين المحليين في العاصمة المنامة. بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي هرتسوغ أيضًا بأعضاء الجالية اليهودية في البحرين ويزور هيئة التنمية الاقتصادية البحرينية، برفقة ممثلين عن الكيانات الاقتصادية الرائدة من إسرائيل.

البحرين "الشقيقة الصغرى" للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أقامت علاقات غير رسمية مع إسرائيل حتى قبل توقيع اتفاق إبراهيم، وتعتبر منذ عقود من أكثر الدول العربية اعتدالاً في تعاملها مع إسرائيل. يشترك البلدان في خوف مشترك من إيران يساهم في تعزيز علاقاتهما الوثيقة، والتي تضمنت، حسب المنشورات الأجنبية، التعاون الأمني ​​لسنوات عديدة.