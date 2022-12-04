المدرسون والإداريون والسلطات المحلية: "الآراء المظلمة لن تملي علينا جدول الأعمال"

يأتي الاعلان "احتجاجا على نقل صلاحيات وزارة التربية والتعليم الى افي ماعوز من حزب نوعم

بعد الكشف الذي نشرته "القناة 13" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رئيس حزب نوعام الاسرائيلي ذو الآراء المتشددة آفي ماعوز سيتسلم وحدة البرامج الخارجية في وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية - الأمر الذي سيسمح له بالسيطرة على المنظمات والمحتوى الذي سيدخل المدارس، بحسب الاتفاقية بين نوعم والليكود - أعلن اليوم (السبت) أكثر من 50 رئيس بلدية ورؤساء السلطات المحلية في إسرائيل أنهم "سيحمون جهاز التعليم وسيبقى متسامحًا ويهوديًا".

ويأتي الاعلان "احتجاجا على نقل صلاحيات وزارة التربية والتعليم الى افي ماعوز من حزب نوعام الذي سيحدد فيه المحتويات الخارجية لمنظومة التعليم". وناشدت جمعية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية العشرات من رؤساء السلطات المحلية للانضمام إلى القول بأنهم سيصرون على التعليم من أجل التسامح وطلبت من أعضاء مجتمع المثليين المطالبة بذلك من رئيس سلطتهم المحلية.

وقالت رئيسة جمعية المثليين ، هيلا بار: "الأمر لا يتعلق باليمين أو اليسار ، بل بحياة الأطفال ويجب عدم التخلي عنهم. طالما أن الشخص المظلم والمتطرف في الكنيست هو المسؤول عن محتويات نظام التعليم. هذا هو واجب كل رئيس سلطة محلية في إسرائيل أن ينطلق بصوت واضح ضد الكراهية ويضمن تعليمًا متسامحًا ومتساويًا في نظام التعليم الذي سيحمي شبابنا. حان الوقت للوقوف إلى جانب مجتمع المثليين، وأدعو رؤساء السلطات الأخرى للتعبير عن موقف واضح ضد الكراهية ".

في الوقت نفسه ، أرسل أكثر من 200 مدير مدرسة من جميع أنحاء البلاد من مختلف القطاعات، رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، كتبوا فيها: "سنقف ونقف بحزم للحفاظ على ديمقراطيتنا و الحقوق الأساسية لمواطني البلاد على أساس القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته.