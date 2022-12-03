على الطريق البحري من إيران: البحرية الأمريكية تستولي على سفينة تحمل عشرات الأطنان من الذخيرة

تم اعتراض سفينة صيد، الخميس، محملة بأكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم (السبت)، أنها احتجزت سفينة صيد أمس (السبت) في خليج عمان، على طول الطريق البحري من إيران ، وعلى متنها أكثر من 50 طناً من كرات الذخيرة ودوافع الصواريخ ، حسبما ذكرت "رويترز" للأنباء.

وبحسب بيان للأسطول الخامس الأميركي، تم اعتراض سفينة صيد، الخميس، محملة بأكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ، في ممر من إيران إلى اليمن.

وأوضح البيان أن "أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر".

وكانت البحرية الأميركية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عُمان كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية.