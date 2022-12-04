الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

قام سلاح الجو الإسرائيلي خلال الليلة الماضية بقصف موقع لتصنيع الصواريخ تابع لحركة حماس في قطاع غزة

قام سلاح الجو الإسرائيلي خلال الليلة الماضية بقصف موقع لتصنيع الصواريخ تابع لحركة حماس في قطاع غزة إضافة إلى قصف نفق جنوبي القطاع، وفق ما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

كما اشتمل الرد الإسرائيلي في القطاع، على قصف موقع عسكري لحماس.

يذكر أنه لأول مرة منذ شهر، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وللمرة الثانية في الواقع منذ انتهاء عملية "الفجر" في آب/أغسطس المنصرم. وأكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (السبت) أنه تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة.

وبحسب التقديرات فإن حماس ترد على مقتل أحد قيادييها الأسبوع المنصرم في اشتباك مع القوات الإسرائيلية إضافة إلى نعيم الزبيدي ابن عم زكريا الزبيدي المتورطين ضمن عمليات أخرى في اختطاف جثة الشاب تيران فرو من مستشفى في جنين.

وبعثت قطر برسالة عاجلة إلى حماس تحذر الحركة من خلالها من الذهاب إلى تفجير الأوضاع الأمنية خلال المونديال الذي تستضيفه الدوحة والجارية أعماله حتى العشرين من الشهؤ الجاري.