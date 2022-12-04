هرتسوغ يبدأ أول زيارة دولة لرئيس إسرائيلي للبحرين

سافر يتسحاك هرتسوغ إلى البحرين صباح الأحد في زيارة دولة، هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى المملكة الخليجية

سافر يتسحاك هرتسوغ إلى البحرين صباح الأحد في زيارة دولة، هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى المملكة، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020. عند الهبوط في المنامة، سيلتقي هرتزسوغ بوزير خارجية البحرين، عبد اللطيف راشد الزياني. ثم يتوجه بعد ذلك إلى قصر القضيبية حيث يلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الغداء.

وفي اليوم التالي سيتوجه الرئيس إلى أبوظبي حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي يعقده رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

البحرين "الشقيقة الصغرى" للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أقامت علاقات غير رسمية مع إسرائيل حتى قبل توقيع اتفاق إبراهيم، وتعتبر منذ عقود من أكثر الدول العربية اعتدالاً في تعاملها مع إسرائيل. يشترك البلدان في خوف مشترك من إيران يساهم في تعزيز علاقاتهما الوثيقة، والتي تضمنت، حسب المنشورات الأجنبية، التعاون الأمني ​​لسنوات عديدة.