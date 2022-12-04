إيران تعدم أربعة أشخاص بدعوى تورطهم في علاقات مع إسرائيل

أعدمت إيران الأحد 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما على الملأ في مدينتي مشهد وبندر عباس شنقا

أعدمت إيران الأحد 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما على الملأ في مدينتي مشهد وبندر عباس شنقا، بتهمة المحاربة المختلقة من الملالي وفق ما جاء في بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بحسب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأعدم النظام السبت شنقا، سجينين إضافيين في سجن لاكان بمدينة رشت شمال إيران.

وبذلك نفذت السلطات الإيرانية منذ بداية السنة 87 حالة.

ودعا البيان المواطنين الإيرانيين إلى "الاحتجاج على حملات الإعدام الجماعية والإجرامية ودعم عوائل الضحايا"، وطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ "عمل عاجل وفاعل لوضع حد لانتهاكات منظمة وصارخة لحقوق الإنسان في إيران لاسيما الإعدامات الجماعية".

تتعرض ايران لموجة احتجاجات غير مسبوقة مندفعة بغضب جماهيري أججه مقتل الشابة مهسا أميني على خلفية انتهاك قواعد ارتداء الحجاب.