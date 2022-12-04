الرئيس هرتسوغ ينشر عمودا في صحيفة الأيام البحرينية تزامنا مع زيارته التاريخية

تعتبر علاقتنا الناشئة إعادة الالتقاء، فاليهود والمسلمون ليسوا غرباء بل هم أبناء أب مشترك هو سيدنا إبراهيم

في خطوة غير مسبوقة مرتين، ارتأى رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ نشر كلمة له، في صحيفة الأيام البحرينية، تزامنا مع زيارته التاريخية إلى المملكة البحرينية صباح هذا اليوم، خاطب من خلالها الشعب البحريني، أكد من خلالها أن "مملكة البحرين اختارت بسط السجادة الحمراء ترحيبا بمستقبل زاهر مفعم بالشراكة والسلام والازدهار مع دولتي إسرائيل".

ننشر هنا الخطاب كاملا:

ملك البحرين حسم أمره وأنا في طريقي إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إسرائيلي لمملكة البحرين، سأفكر في التحول الدراماتيكي الذي مر به الشرق الأوسط المتجدد نتيجة القرار الشجاع الذي اتخذته مملكة البحرين ببناء علاقات صداقة مع إسرائيل.

حين تم توقيع اتفاقيات ابراهيم في سبتمبر 2020 كنت أفكر في طفل يبلغ العاشرة من العمر في مكان ما من الشرق الأوسط، وهو يرى زعيما يهوديا يعانق بحرارة زعيما عربيا ويكتشف أن مستقبلا مختلفا هو أمر ممكن الحدوث، وأن الزمن قد فتح صفحة جديدة وأن القرن الحادي والعشرين يحمل في طياته وعدا وأملا يكاد يكون مستحيلا.

ذلك الفتى قد بلغ الآن الثانية عشرة من عمره، وحين يرحب بي بحرارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين، سأفكر في ذاك الفتى وأنا واثق بأن مستقبله سيكون افضل، أكثر أمانا وازدهارا بفضل الشراكة التي نقوم اليوم بتعميق جذورها.

اليوم، وفي قصر القضيبية، سأكون مدركا بأن جلالة الملك لا يقوم بالترحيب بي فحسب، بل أن مملكة البحرين قد اختارت بسط السجادة الحمراء ترحيبا بمستقبل زاهر مفعم بالشراكة والسلام والازدهار مع دولتي إسرائيل.

إن مملكة البحرين لها مكانة خاصة في قلوبنا كأحد الموقعين الأساسيين على اتفاقيات أبراهيم، فقرارها الشجاع الذي اتخذته قبل عامين، هي وأصدقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء علاقات مع إسرائيل، قد أحدث تحولا كبيرا في منطقتنا وفي العلاقة بين شعوبنا، والآن يجب أن يُحْدث تحولا في حياة الإسرائيليين والبحرينيين على حد سواء.

خلال زيارتي الرسمية اليوم برفقة جلالة الملك، والقادة الأكارم، سنعمل على القيام بهذا الدور – ضمان أن تصل فوائد هذه الاتفاقيات الإقليمية إلى كل إسرائيلي وكل بحريني.

إن الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومملكة البحرين ليست سوى البداية، فاتفاقية التجارة الحرة التي نأمل في التوصل إليها خلال المستقبل المنظور ستطلق زخمًا كبيرًا من التبادل التجاري بين بلدينا حين يكتشف الإسرائيليون المنامة باعتبارها بوابتهم إلى الخليج، وحين يكتشف البحرينيون الكثير من الفرص التجارية مع الاقتصاد الإسرائيلي الابتكاري المفعم بالنشاط.

إن إسرائيل تتصور مستقبلا يتضمن التبادل الطلابي والمشاريع المشتركة بين الشباب والمبادرات المشتركة بين الجامعات، لا بين إسرائيل ومملكة البحرين فحسب، بل مع دول المنطقة ايضا.

إننا نريد أن نقدم للخليج ثقافتنا، ذاك المزيج الرائع من القديم والجديد ومن الشرق والغرب، آملين أن نرى فنانيكم يُستقبلون بالتصفيق في فضائنا الثقافي أيضا.

إني اؤمن بأن الفرصة الوحيدة والكبرى التي تواجه الشرق الأوسط المتجدد هي إنشاء علاقات مع إسرائيل – تحرير الطاقة الكامنة في الشراكات مع اقتصادنا المفعم بالحيوية والنشاط، علما بأننا نعتز بمملكة البحرين باعتبارها دولة رائدة تقف في الطليعة من هذه الناحية وتمثل قدوة لشعوب منطقتنا.

إن منطقتنا تواجه العديد من التحديات، ولأنها دولية في طبيعتها، فالحل كامن في التعاون بين الشعوب، والأزمة المناخية على سبيل المثال لا تعترف بحدود، ولذلك فإن بناء علاقات صداقة مع إسرائيل يمثل أفضل أمل لمستقبل الشرق الأوسط، إذ يفتح الباب الوحيد الأكبر أمام التعاون الدولي في منطقتنا.

ولا شك أن الأزمة المناخية هي أحد المجالات التي يستطيع فيها على التعاون بلدانا الصغيران، وهنا يجب يجب علينا العمل بما يزيد عن حجمنا، وأعتقد بأن مهمتنا تتمثل في خلق شرق أوسط متجدد، أي بيئة إيكولوجية من السلام المستدام، نوحد فيها قوانا لتوفير حلول مشتركة لتحدياتنا المشتركة.

لقد أصبح الآن جنوب إسرائيل ينتج فعليا 100في المائة من احتياجاته من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، وإذا فتحتم الحنفية في الكثير من أراضينا فإن ما تشربونه هو ماء محلى، ونحن نسعى للارتقاء بهذه الحلول مع أصدقائنا وشركائنا الجدد، حيث يستفيد كلٌّ بمزاياه الخاصة به لتوفير المياه النقية والطاقة النظيفة لكل من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

إن علاقتنا الناشئة تعتبر إعادة الالتقاء من جوانب كثيرة، فاليهود والمسلمون ليسوا غرباء بل هم أبناء عائلة وأب مشترك وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من سميت باسمه الاتفاقات التاريخية. وفعلا إن البيت الدافئ والشريف الذي توفره مملكة البحرين لطائفتها اليهودية هو تعبير وتجسيد لروح الاندماج – روح أبينا المشترك.

سعيد برؤيتكم مجددا، إلى اللقاء!