تحت ضغط الاحتجاجات: إيران تلغي شرطة الآداب وفقا للمدعي العام

تحت ضغط الرأي العام: إيران تلغي شرطة الآداب وفقا للمدعي العام

قال المدعي العام ، الأحد ، إن إيران ألغت شرطة الآداب العامة المثيرة للجدل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب العام محمد جعفر منتظري قوله مساء السبت إن "شرطة الآداب لا علاقة لها بالقضاء" وقد ألغيت.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية واستمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وفاة المرأة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الآداب في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

أمس السبت، صرح النائب العام محمد جواد منتظري بأن البرلمان والقضاء في إيران سيعيدان النظر في وجوب ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية. ويأتي تصريحه على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد قبل نحو شهرين ونصف، إثر مقتل الشابة أميني على يد شرطة الآداب على أساس أنها لم ترتد غطاء رأسها بشكل صحيح، وبعد ثلاثة أيام توفيت في المستشفى.

أصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.

شرطة الآداب، المسماة Gasht-e Ershad (دوريات التوجيه)، هي جزء من محاولة إيران لإبقاء الجمهور متماشياً مع القيم الإسلامية للنظام الديني في طهران. يمكن للسلطات أن توقف النساء بسبب ارتداء الحجاب بشكل غير لائق واحتجازهن للاستجواب.